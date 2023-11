Minuto Consumidor: as dicas de que precisa ao arrendar uma casa

Com a ajuda da especialista Sofia Lima, da Deco ProTeste, deixamos algumas dicas ao arrendar uma casa, neste espaço dedicado a responder às dúvidas dos consumidoresO mercado de habitação está a ser marcado pela falta de oferta de imóveis e por uma rápida escalada dos preços. É importante redobrar a atenção ao assinar um contrato de arrendamento.

Não escolha nenhuma casa sem antes a visitar, de forma a confirmar todas as informações que estavam no anúncio, bem como o estado do imóvel em questão.identificação do proprietário. Segundo a Deco ProTeste, os contratos de arrendamento devem incluir vários elementos e, se houver acordo, deve ser assinado por escrito.No caso de se tratar de uma casa mobilada, deverá ser elaborada uma adenda com o registo de todos os bens.

