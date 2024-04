Ministros da UE discutem agravamento das tensões no Médio Oriente

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se nesta terça feira por videoconferência para discutir o agravamento das tensões no Médio Oriente, depois do ataque iraniano de grande escala contra Isreal.

A reunião, na qual vai participar o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, vai realizar-se inteiramente por videoconferência e foiO principal tópico é o agravamento das tensões no Médio Oriente, depois de uma escalada “sem precedentes”Teerão justificou o ataque com uma medida de autodefesa, argumentando que a ação militar foi uma resposta “à agressão do regime sionista” contra as instalações...

A comunidade internacional ocidental condenou veementemente o ataque do Irão a Israel, apelando à máxima contenção, de forma a evitar uma escalada da violência no Médio Oriente, região já fortemente instável devido à guerra em curso há mais de seis meses entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.Se 1% dos nossos leitores assinasse o Observador, conseguiríamos aumentar ainda mais o nosso investimento no escrutínio dos poderes públicos e na capacidade de explicarmos todas as crises – as nacionais e as internacionais. Hoje como nunca é essencial apoiar o jornalismo independente para estar bem informado.

UE Ministros Negócios Estrangeiros Médio Oriente Agravamento Tensões Ataque Iraniano Israel

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ministros da UE analisa a situação no Médio OrienteOs ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 da União Europeia (UE) reúnem-se esta terça-feira num encontro extraordinário e por videoconferência para analisar a situação no Médio Oriente, após o ataque que o Irão lançou no fim de semana contra Israel.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Ministros da UE analisa a situação no Médio OrienteOs ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 da União Europeia (UE) reúnem-se esta terça-feira num encontro extraordinário e por videoconferência para analisar a situação no Médio Oriente, após o ataque que o Irão lançou no fim de semana contra Israel.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Ministros da UE discutem agravamento das tensões no Médio OrienteOs ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) reúnem-se hoje por videoconferência para discutir o agravamento das tensões no Médio Oriente, depois do ataque iraniano de grande escala contra Israel.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reunem hoje para discutir escalada 'sem precedentes' no Médio OrienteJosep Borrell convocou uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros em videoconferência para esta tarde. Congresso dos EUA vai avançar com votação de ajuda a Israel e à Ucrânia em separado.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reúnem-se para discutir tensão no Médio OrienteO principal tópico é o agravamento das tensões no Médio Oriente, depois de uma escalada 'sem precedentes', como foi ecoado por vários ministros europeus nos dias posteriores à retaliação do Irão contra Israel.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Portugal acompanha 'com grande preocupação' o agravar das tensões no Médio Oriente'Cidadãos nacionais devem respeitar os alertas emitidos pelas autoridades', informaram.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »