Ministro português defende combate às redes de migração ilegais

José Luís Carneiro considerou que as guerras na Europa e Médio Oriente "exigem dos Estados da União Europeia uma voz firme" na defesa e acolhimento dos que procuram a Europa. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, defendeu esta terça-feira um combate intransigente às redes de migração ilegais para garantir que os migrantes que procuram Portugal e a Europa sejam bem integrados.

"Temos que ser intransigentes no combate às redes de migração ilegais", disse José Luís Carneiro, à margem da CNN Portugal International Summit, dedicada "A nova economia". Questionado sobre a detenção de 28 pessoas numa estrutura alegadamente criminosa que se dedicava à exploração de trabalhadores imigrantes no Baixo Alentejo, esta terça-feira desmantelada pela PJ, José Luís Carneiro defendeu a necessidade das autoridades serem "imperativas no seu exercício". "Portugal e a Europa têm necessidade de garantir a abertura a fluxos de migração, mas esses fluxos devem ser regulados para garantir que os que procuram Portugal ou a União Europeia têm condições de boa integração", considerou o ministr





