Ministro espera acordo com médicos que não pode ser à custa do SNS

O ministro da Saúde reafirmou esta sexta-feira a disponibilidade para chegar a um entendimento com os sindicatos dos médicos, mas avisou que nenhum acordo pode pôr em causa a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O ministro da Saúde falava aos jornalistas no final de uma reunião com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fnam), que apresentaram à tutela uma contraproposta negocial na qual exigem a reposição do horário semanal de 35 horas para todos os médicos que assim o desejem e das 12 horas semanais de trabalho no Serviço de Urgência, bem como um aumento salarial transversal de 30%.

"Se houver um compromisso de partilha do esforço entre o Governo e os médicos, esse esforço talvez possa chegar a bom porto com uma decisão que nos comprometa a todos", afirmou Manuel Pizarro, insistindo que importa assegurar que"as medidas que vierem a ser adotadas garantem a sustentabilidade do SNS". headtopics.com

Da parte dos sindicatos, SIM e Fnam admitem que as medidas propostas sejam adotadas de forma faseada, mas os prazos só serão discutidos a partir da reunião de domingo. Essa abertura por parte dos representantes dos médicos foi, no entanto, elogiada pelo ministro, que considera que o sucesso de um acordo poderá assentar no faseamento e na capacidade de ambas as partes se comprometerem"em conjunto com os resultados".

"Todas as propostas estão em aberto. Veremos qual é a plataforma de entendimento a que conseguimos chegar", disse o governante.

Sindicatos dos médicos fazem três exigências para acordo com Ministério da SaúdeO Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos estiveram reunidos e apresentam uma proposta conjunta que esta sexta-feira vão levar às negociações com o Governo. Consulte Mais informação ⮕

Sindicatos médicos entregam ao Ministério da Saúde contraproposta negocial esta sexta-feiraNegociações entre o Ministério da Saúde e sindicatos iniciaram-se em 2022, mas a falta de acordo tem agudizado a luta dos médicos, com greves e declarações de escusa ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias. Consulte Mais informação ⮕

Ministério da Saúde e sindicatos “têm a obrigação moral e ética” de chegar a um acordoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Sindicatos médicos entregam esta sexta-feira ao Ministério da Saúde contraproposta negocialOs sindicatos médicos vão reunir-se mais uma vez com o ministro da Saúde, desta vez com uma proposta conjunta onde exigem a reposição das 35 horas semanais e o aumento de 30% do salário base. Consulte Mais informação ⮕

Ministério da Saúde “não fechou a porta” a nenhuma proposta e marcou reunião para domingoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Sindicatos e Ministério da Saúde mantêm desacordo, há nova ronda negocial no domingoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕