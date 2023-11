O ministro e candidato à liderança do PS não explica o que fará se nas eleições legislativas não obtiver maioria parlamentar. "Quando chegarmos às eleições, vamos ver o peso que cada um tem", diz José Luís Carneiro. À boleia do caso Influencer, propõe uma reforma na Justiça que permita, por exemplo, a "desconexão de processos para evitar os mega-processos".

E do jornal Público, José Luís Carneiro diz que parte para as eleições internas do PS para "ganhar" e deixa críticas à "marca" de esquerda que Pedro Nuno Santos procura agora atenuar com apoios "surpreendentes" como o de Francisco Assis. Carneiro ainda não decidiu se mantém Carlos César como presidente do PS, mas se ganhar as eleições diretas de dezembro, garante que tem um lugar no secretariado nacional para Pedro Nuno Santos. Sobre o processo Influencer que levou à demissão do primeiro-ministro, José Luís Carneiro considera que "é desejável que, tão breve quanto possível" o caso "seja clarificado", não impondo, contudo, um calendário





Primeiro dia após SEF sem registo de problemas, diz ministro José Luís CarneiroO ministro da Administração Interna garante que não foram registados problemas no controlo das fronteiras, no primeiro dia sem o SEF.

Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal apoia José Luís Carneiro para liderança do Partido SocialistaO ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, anunciou seu apoio a José Luís Carneiro para a liderança do Partido Socialista. Santos Silva afirmou que Carneiro é o candidato que melhor preservará a autonomia política do partido e que fará as alianças necessárias para o interesse nacional. Ele também destacou as habilidades e experiência de Carneiro nos governos anteriores.

Ministro das Finanças apoia José Luís Carneiro na corrida à liderança do PSO ministro das Finanças, Fernando Medina, confirmou nesta manhã de sexta-feira que se junta aos apoiantes de José Luís Carneiro na corrida à liderança do PS, apresentando o ministro da Administração Interna como o candidato que tem 'uma visão mais próxima' da 'política de contas certas e de redução da dívida'.

Ministro do Ergue-te, ministro do Abacate e da Melancia e ministro do VácuoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Ministro do hub-norme, ministro da citação, ministro do dramaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

José Luís Carneiro pondera candidatar-se a líder do PSJos&233; Lu&237;s Carneiro "j&225; est&225; no terreno h&225; algum tempo", segundo fonte pr&243;xima do ministro. Ontem e hoje, ter&225; recebido telefonemas para “n&227;o deixar cair o trabalho j&225; feito” junto do aparelho socialista.

