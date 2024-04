Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano exige resposta da ONU ao bombardeamento israelita em Damasco

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano exigiu esta terça-feira ao secretário-geral das ONU que o Conselho de Segurança das Nações Unidas dê uma “resposta adequada” ao bombardeamento israelita do consulado iraniano em Damasco, na Síria. A conversa entre Hosein Amirabdolahian e António Guterres decorreu por telefone.

O ministro recordou a Guterres que é da responsabilidade da ONU e do seu Conselho de Segurança assegurar a manutenção da paz e da segurança internacionais e condenou o “ataque terrorista”. As autoridades iranianas solicitaram por carta, na segunda-feira, uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para discutir o “hediondo e odioso ataque terrorista contra instalações diplomáticas da República Islâmica do Irão na República Árabe Síria”

