Ministro das Finanças reclama "vitória ideológica" para a governação do PS

O ministro das Finanças reclamou uma "vitória ideológica" para a governação do PS com a estratégia de desenvolvimento económico que assegurou equilíbrio orçamental e defendeu que a receita da direita não se pode repetir. Numa intervenção no 24.

º Congresso Nacional do PS, na Feira Internacional de Lisboa (FIL) enquanto dirigente socialista, Fernando Medina apontou os últimos oito anos de governação como um "período de conquistas para os portugueses e para o país" que constituiu uma "vitória ideológica da social-democracia face a todas as correntes ideológicas, em particular as da direita". "No desenvolvimento da economia, nós defendemos sempre que era preciso mais empregos, melhores salários, mais proteção social, mais qualificações dos portugueses, mais investimento em ciência e tecnologia, mais inovação, mais exportações. Conseguimos ter os resultados", afirmou





