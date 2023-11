Ministro das Finanças defende subida do IUC até à apresentação das propostas de alteração para o OE2024

O ministro das Finanças, Fernando Medina, defendeu a subida do IUC até à apresentação das propostas de alteração para o OE2024. "O problema de tentarmos ver eleitoralismo nestas medidas é que, na verdade, vai haver relativamente pouco tempo para os que beneficiam das medidas poderem senti-las como fazendo a diferença", explicou ao DN o professor de Economia no ISCTE Ricardo Paes Mamede. "São dois meses, na verdade, até às eleições. Uma coisa, é o IUC , que tem um impacto muito grande.

Era uma medida muito polémica, estava a arreliar muita gente. Todas as outras medidas, a não ser que fossem medidas simbólicas com impacto muito significativo, é muito difícil de dizer que elas são pensadas, são feitas a pensar nas eleições, porque os efeitos são relativamente modestos e o período em que esses efeitos vão ser sentidos também vai ser modesto", conclui o economista. Começa amanhã o debate na especialidade em torno do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que culminará no dia 29 de novembro, com a votação final global do documento





