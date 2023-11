Ministro da Saúde diz que número de ecografias obstétricas feitas no SNS está a aumentar, problemas explicam-se pela falta de profissionais

— nomeadamente de atraso no acesso às eco obstétricas —, explicam-se pela falta de profissionais com qualificações para fazerem este tipo de exame. As declarações são de Manuel Pizarro, titular da pasta da Saúde, que, no Parlamento, respondia às perguntas dos deputados sobre esta questão.

O ministro da Saúde está, nesta manhã de segunda-feira, a ser ouvido na Comissão de Saúde, na sequência de quatro requerimentos: um do Chega, um da Iniciativa Liberal e dois do Bloco de Esquerda. A audição do ministro começou por focar-se na reforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS), seguindo-se a falta de acesso das grávidas às ecografias obstétricas no SNS.

Nessa altura — e depois do caso de um recém-nascido, que ficou conhecido como o bebé sem rosto, que nasceu com várias malformações que não foram detetadas durante as ecografias — a Ordem dos Médicos aprovou a criação do Colégio da Competência em Ecografia Obstétrica Diferenciada. A partir daí, qualquer médico que quisesse continuar a fazer este tipo de exames tinha de ver as suas habilitações reconhecidas. headtopics.com

Segundo o ministro, esta decisão, que trouxe mais segurança aos exames, levou à diminuição do número de médicos habilitados a fazer ecografias, quer no público, quer no privado. Em contrapartida, Manuel Pizarro frisou que, no passado, foram abertas 53 vagas para formação de médicos obstetras, o maior número da última década, para fazer face a este e a outros problemas.

O problema é, acima de tudo, um "problema de recursos humanos", disse o ministro, que afeta o setor público e privado. Neste momento, Manuel Pizarro considera que o pior que o Governo poderia fazer era tomar decisões que levassem a que estes especialistas abandonassem o SNS.

