Ministro da Saúde acredita em 'passos significativos' nas negociações com sindicatos dos médicos

A equipa liderada pelo ministro Manuel Pizarro esteve reunida mais de nove horas no domingo, num encontro negocial que terminou já depois das 02:00, com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) sem chegar a acordo. Ficou marcada nova reunião para terça-feira.

"Este é mesmo daqueles casos em que a negociação deve ser feita respeitando as partes à mesa da negociação", vincou Manuel Pizarro, mas disse estar confiante:"Julgo que vamos dar passos muito significativos" para chegar a"uma articulação" e"um equilíbrio que poderia parecer, à partida, muito difícil".

Quanto à reposição do horário semanal de 35 horas para todos os médicos, Pizarro sublinhou que o"acordo será feito de forma global":"Esse era um dos temas muito difíceis desta negociação, como é que nós podíamos ao mesmo tempo fazer uma redução do horário de trabalho e garantir que o SNS não perdia nada da sua capacidade de resposta". headtopics.com

As negociações entre o Ministério da Saúde e o SIM e a Fnam iniciaram-se em 2022, mas a falta de acordo tem agudizado a luta dos médicos, com greves e declarações de escusa ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias, o que tem provocado constrangimentos e fecho de serviços de urgência em hospitais de todo o país.

A SIC mostra-lhe exemplos de aldeias de Norte a Sul do país, que já foram habitadas e agora estão à venda. Veja na íntegra esta Reportagem Especial. headtopics.com

Reunião entre sindicatos e ministro da Saúde volta a terminar sem acordoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Governo liga redução do número de horas a apoio na reforma do SNSMinistro da Saúde falou aos jornalistas à entrada para a reunião com os sindicatos médicos. Consulte Mais informação ⮕

Pizarro garante que novas ULS não enfraquecerão cuidados de saúde primáriosO ministro da Saúde garantiu hoje que as novas Unidades Locais de Saúde (ULS) não enfraquecerão os cuidados de saúde primários e avançou que em janeiro serão criadas cerca de 250 novas Unidades de Saúde Familiar (USF) tipo B. Consulte Mais informação ⮕

Governo cede a médicos e aceita repor 35 horas semanaisMinistério da Saúde diz que esta medida'não pode significar a diminuição de acesso a cuidados de saúde e da capacidade de resposta do SNS [Serviço Nacional de Saúde]'. Consulte Mais informação ⮕

Negociações entre Governo e sindicatos dos médicos sem acordoSindicatos dos médicos e o ministro da Saúde voltam a reunir-se na terça-feira, depois de suspensa mais uma ronda negocial para repor o normal funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Consulte Mais informação ⮕

Pelo menos 35 mortos em acidente com autocarro e automóveis no EgitoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕