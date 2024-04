Ministro da Presidência sinaliza trabalho árduo para o Governo de Luís Montenegro

António Leitão Amaro, recém-empossado ministro da Presidência, sinalizou esta quarta-feira que o Governo de Luís Montenegro terá muito trabalho pela frente, incluindo a análise detalhada do dossiê da CGD.

A mudança para a nova sede do banco está prevista para ocorrer em 2026.

