Ministro da Justiça francês quer alterar definição de violação

O recém-empossado ministro francês da Justiça, Didier Migaud, quer alterar a definição de violação na lei francesa. Questionado esta sexta-feira, numa entrevista à France Inter, sobre se é a favor da consagração do consentimento na legislação defendida pelo presidente Emmanuel Macron, em março passado, Didier Migaud disse"sim".

"qualquer ato de penetração sexual de qualquer tipo, ou qualquer ato oral ou genital cometido sobre outra pessoa ou sobre a pessoa do agressor através de violência, coação , ameaça ou surpresa" . O conceito de consentimento não é explicitamente mencionado. Em França, o crime de violação é "punível com quinze anos de prisão".

Didier Migaud, Garde des Sceaux, sur l'affaire du meurtre de la jeune Philippine : "Je n'ai pas à commenter une procédure individuelle, mais pour moi c'est évidemment un sentiment d'échec. Ma responsabilité est de faire en sorte que cela ne puisse pas se reproduire.

Violação Consentimento França Direito Penal Legislação

