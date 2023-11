Ministro da Defesa russo acusa EUA de alimentarem 'deliberadamente' tensões geopolíticas

Sergei Shoigu afirma que os EUA e os seus aliados ocidentais estão a ameaçar a Rússia através da"expansão para leste" da NATO. Afirma ainda que Moscovo está aberto a negociações de paz com a Ucrânia"se as condições forem adequadas".Durante um fórum de Defesa em Pequim, Shoigu acusou ainda Washington e os seus aliados na região Ásia Pacífico de estarem a minar a estabilidade regional.

Zhang abriu o evento de três dias, face à ausência do general Li Shangfu, que foi afastado do cargo de ministro da Defesa da China na semana passada, após dois meses sem aparecer em público. O Governo chinês não deu detalhes sobre o afastamento de Li.

Da mesma forma, Pequim quer projetar um papel de mediador na guerra Israel - Hamas, embora os especialistas digam que a sua influência no conflito é limitada. "A China e os militares chineses nunca vão permitir que isso aconteça e nunca vão ser brandos com quem tentar separar Taiwan da China", frisou.Segundo o Ministério do interior do distrito federal do Caúcaso do Norte, há nove polícias entre os feridos, dois deles estão hospitalizados. Estima-se que mais de 150 pessoa participaram nos tumultos no aeroporto de Makhachkal. headtopics.com

Os militares ucranianos referem que há"baixas" do lado russo. Até agora, nas batalhas de Avdiivka e Maryinka houve pelo menos cinco mil baixas russas.A cidade industrial de Avdiivka, localizada na província de Donetsk, tem sido alvo nas últimas semanas de intensos ataques por parte das tropas russas, que procuram cercá-la à custa de pesadas perdas.

