Ministro da Defesa israelita afirma que o Hamas tem de escolher entre 'morrer ou render-se incondicionalmente'

O ministro da Defesa israelita afirmou esta quarta-feira que o Hamas, que controla a Faixa de Gaza, tem de escolher entre 'morrer ou render-se incondicionalmente'. O Hamas 'tem apenas duas opções: morrer ou render-se incondicionalmente', afirmou o ministro Yoav Gallant, numa conferência de imprensa em Telavive. Ao 26

.º dia da guerra entre Israel e o Hamas, as forças israelitas continuam a bombardear a Faixa de Gaza, estando também já a realizar operações terrestres naquele enclave controlado pelo Hamas. O Governo liderado por Benjamin Netanyahu, onde estão integrados partidos ultraortodoxos e de extrema-direita, tem recusado qualquer cessar-fogo ou pausa na ofensiva para a entrega de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, onde mais de 8.000 palestinianos foram mortos em ataques israelitas. O Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, de acordo com as autoridades. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e permanecem nas mãos do grupo islamita desde então. Após o ataque, Israel respondeu com bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia

