Ministro da Cultura promete manter política de aquisições em arte contemporânea

O ministro da Cultura prometeu hoje que o Estado vai manter o investimento em arte contemporânea, considerando que esta política é essencial para a democratização no acesso à cultura e para estimular a existência de mais criadores

“Este investimento na arte contemporânea tem um enorme significado, porque corresponde não apenas à ideia que fazemos de nós próprios enquanto comunidade, enquanto sociedade, mas também à forma como nos projetamos para fora”, sustentou o titular da pasta da Cultura.

“Entendo que este investimento na arte contemporânea, na sua circulação e presença no território, não tem apenas os objetivos da democratização e da coesão . Deve ter também uma preocupação com o efeito reprodutivo que o investimento na arte contemporânea pode e deve ter. É com museus como este que nasce o desejo e a possibilidade de termos mais criadores e mais artistas”, disse. headtopics.com

O ministro da Cultura advogou também que ao CCB se abre agora a possibilidade de “articular e juntar um museu de arquitetura e um centro de artes performativas, o que lhe permite afirmar a sua identidade como um todo e não somente de forma parcelar”.

O Museu de Arte Contemporânea – Centro Cultural de Belém (MAC/CCB), hoje inaugurado, apresenta exposições que reúnem as coleções Berardo, Ellipse, Teixeira de Freitas, e da artista belga Berlinde De Bruyckere. headtopics.com

O MAC/CCB ficou com o depósito das coleções Berardo — do qual o CCB se mantém fiel depositário, por decisão judicial -, Ellipse, adquirida pelo Estado em 2022, e a Teixeira de Freitas, aí depositada, abrindo com a exposição permanente “Objeto, Corpo e Espaço – A revisão dos géneros artísticos a partir da década de 1960” e “Coleção Berardo do Primeiro Modernismo às Novas Vanguardas do Século XX”, num...

