Ministro da Cultura promete manter política de aquisições em arte contemporânea

Neste contexto, Pedro Adão e Silva defendeu a tese de que o Estado"tem também a responsabilidade acrescida na democratização" no sentido de"criar condições efetivas para a fruição pública destas coleções".

Pedro Adão e Silva começou por salientar"o investimento muito significativo que o Estado Português tem feito em arte contemporânea, cerca de 100 milhões de euros, caso se considerem os últimos quatro ou cinco anos".

De acordo com o ministro da Cultura,"a diferença que o Governo assume para os próximos anos é não apenas continuar com a política de aquisições, mas, também, garantir que há uma circulação efetiva da coleção".

Na sua intervenção, Pedro Adão e Silva considerou também que a abertura do MAC/CCB representa"um novo começo" e um"momento de viragem" para o CCB, que assinala agora 30 anos de existência. O ministro da Cultura advogou também que ao CCB se abre agora a possibilidade de"articular e juntar um museu de arquitetura e um centro de artes performativas, o que lhe permite afirmar a sua identidade como um todo e não somente de forma parcelar".

Ainda em relação ao MAC/CCB, o membro do Governo voltou a realçar que abrirá a sua atividade"em circunstâncias que tendem a ser incomuns". E justificou porquê:"Inicia a sua atividade com uma dotação para um fundo de aquisições de cerca de dois milhões de euros. Um museu que não faz aquisições é um museu morto".

