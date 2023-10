Ministro da Administração Interna diz que 'manifestações de interesse' apresentadas no SEF 'não concedem, nem conferem qualquer direito'

O ministro da Administração Interna esclareceu esta sexta-feira que as “manifestações de interesse” para obtenção de autorização de residência em Portugal feitas junto do SEF “não concedem, nem conferem qualquer direito”, sublinhando que é um processo “muito demorado”.

As manifestações de interesse não concedem, nem conferem qualquer direito.

colocavam em 300.000 as manifestações de interesse para obtenção de autorização de residência em Portugal pendentes no SEF• CONTINUE A LER A SEGUIR, são 292.000 as manifestações de interesse formalizadas por cidadãos estrangeiros para obtenção de uma autorização de residência em Portugal. headtopics.com

Com esta transição muitas dessas pendências vão ser objeto de análise e de trabalho para efeito de decisão”, disse José Luis Carneiro, considerando que se trata de um “processo muito demorado” e tem de ser feito com “muita ponderação e cuidado”.

Como exemplo, referiu que quando chegou ao Ministério da Administração Interna, em março de 2022, existiam no SEF cerca de 250 mil pendências, justificando estes números com a pandemia, uma vez que durante dois anos não foi possível o contacto presencial para recolha de dados biométricos.para responder às necessidades das pessoas. headtopics.com

O esforço tem sido muito significativo.

As competências do SEF vão ser transferidas para sete organismos, passando as policiais para a PSP, GNR e PJ, enquanto as funções em matéria administrativa relacionadas com os cidadãos estrangeiros vão para a AIMA e Instituto de Registo e Notariado (IRN), sendo ainda criada a Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, que vai funcionar sob a alçada do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, além de alguns... headtopics.com

