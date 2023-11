Ministro confia que serão dados passos significativos para médicos e SNS

O ministro da Saúde manifestou-se, nesta sefunda-feira, confiante de que serão dados"passos muito significativos" para encontrar com os sindicatos"um equilíbrio" que valorize a carreira e as condições de trabalho dos médicos sem diminuir a capacidade assistencial do SNS.

Questionado pelos deputados na Comissão de Saúde, onde está a ser ouvido desde as 09:00, sobre as negociações, o ministro da Saúde começou por ressalvar que não podia entrar em detalhes sobre o tema da negociação com os sindicatos médicos, porque a"negociação está a decorrer".

"Este é mesmo daqueles casos em que a negociação deve ser feita respeitando as partes à mesa da negociação", vincou Manuel Pizarro, mas disse estar confiante:"Julgo que vamos dar passos muito significativos" para chegar a"uma articulação" e"um equilíbrio que poderia parecer, à partida, muito difícil". headtopics.com

Segundo o governante,"é o equilíbrio entre reconhecer e valorizar a carreira médica e a carreira de outros profissionais de saúde que foram expostos durante a pandemia a um esforço absolutamente extraordinário e a quem depois da pandemia, o país pediu para trabalharem ainda mais para resolver os problemas assistenciais que a pandemia tinha causado".

À saída da reunião, às 02:15 desta segunda-feira, Manuel Pizarro disse aos jornalistas que"o SNS é um bem precioso para os portugueses mas que necessita de ser reorganizado". Quanto à reposição do horário semanal de 35 horas para todos os médicos, Pizarro sublinhou que o"acordo será feito de forma global":"Esse era um dos temas muito difíceis desta negociação, como é que nós podíamos ao mesmo tempo fazer uma redução do horário de trabalho e garantir que o SNS não perdia nada da sua capacidade de resposta". headtopics.com

