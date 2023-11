Ministro confia que serão dados passos significativos para médicos e SNS

O ministro da Saúde manifestou-se hoje confiante de que serão dados"passos muito significativos" para encontrar com os sindicatos"um equilíbrio" que valorize a carreira e as condições de trabalho dos médicos sem diminuir a capacidade assistencial do SNS

Questionado pelos deputados na Comissão de Saúde, onde está a ser ouvido desde as 09:00, sobre as negociações, o ministro da Saúde começou por ressalvar que não podia entrar em detalhes sobre o tema da negociação com os sindicatos médicos, porque a “negociação está a decorrer”.

Manuel Pizarro destacou a importância de se conseguir fazer esse equilíbrio com a valorização das carreiras e das condições de trabalho dos profissionais, “com a garantia que daqui não resulta nenhuma diminuição da capacidade assistencial do Serviço Nacional da Saúde” e da capacidade de reorganizar “o SNS em favor dos cidadãos e em favor também dos próprios profissionais”. headtopics.com

Quanto à reposição do horário semanal de 35 horas para todos os médicos, Pizarro sublinhou que o “acordo será feito de forma global”: “Esse era um dos temas muito difíceis desta negociação, como é que nós podíamos ao mesmo tempo fazer uma redução do horário de trabalho e garantir que o SNS não perdia nada da sua capacidade de resposta”.

