Ministro alerta para 'radicalização' no discurso antissemita e islamofóbico

Por isso, prosseguiu, “é necessário, quando olhamos para as manifestações, termos a consciência coletiva que por vezes por detrás de boas intenções estão outros interesses que se cruzam, que se infiltram e que ameaçam mesmo a segurança e a vida das pessoas".

Neste sentido, recordou, houve em Portugal um reforço de segurança a pessoas, lugares e instituições considerados de maior risco.o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI) decidiu subir o nível de ameaça terrorista em Portugal de “moderado” para “significativo” A medida tem cariz “preventivo e de cautela”.

A fronteira de Rafah deverá voltar a abrir esta quinta-feira para a passagem de civis com dupla nacionalidade da Faixa de Gaza para o Egito. Israel garante que atacou túneis do Hamas, mas os civis nega a existência do suposto labirinto secreto subterrâneo. Nas redes sociais, a ONU mostra-se preocupada com a possibilidade de Israel estar a cometer “crimes de guerra”.

“Estamos na situação de crise climática, porque os governos a nível mundial não têm dado a devida atenção ao conhecimento científico”“A preocupação dos pais com os filhos é uma coisa muito boa da geração atual, mas também faz uma enorme pressão que temos de combater”

“A preocupação dos pais com os filhos é uma coisa muito boa da geração atual, mas também faz uma enorme pressão que temos de combater”Carolina Botelho PintoNo pico da pandemia, Boris Johnson queria que os idosos “aceitassem o seu destino” para os mais novos “seguirem com a vida”No pico da pandemia, Boris Johnson queria que os idosos “aceitassem o seu destino” para os mais novos “seguirem com a...

:

SICNOTICIAS: FNAM pede para sair da reunião com ministro da Saúde após uma horaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Palestina acusa Israel de genocídio com ataques a hospitaisSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: FIFA confirma que Arábia Saudita é o único país candidato a organizar o Mundial 2034Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Presidente checo 'arranca' acidentalmente chapéu a soldado durante cerimóniaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: FNAM pede para sair da reunião após uma hora de negociaçõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: PCP acusa Governo de 'fugir como o diabo da cruz' da valorização de salários e pensõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »