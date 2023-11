Ministra portuguesa da Habitação defende regulação do alojamento local

Houve uma larga discussão sobre a questão do alojamento local, a questão, no fundo, de um mercado que tem necessariamente, no imediato, de se regular (…) ou de se adaptar às necessidades da população”, disse à Lusa a ministra da Habitação portuguesa, no final da reunião desta terça-feira, em Gijón, Espanha.

Em declarações via telefone, Marina Gonçalves indicou que “há um posicionamento comum” entre os ministros europeus — que responderam a uma proposta apresentada pela ministra alemã — sobre a “necessidade de fazer esta discussão com a Comissão Europeia”

ECO_PT: Do IUC à habitação, conheça as propostas de alteração ao OEÀ direita, o foco vai para a redução de impostos, nomeadamente do IRC e IRS. A esquerda quer um travão à atualização das rendas. E num ponto há consenso: eliminação do agravamento do IUC.

OBSERVADORPT: Gratuitidade das creches será alargada às estruturas geridas pelas autarquias locaisA ministra da Segurança Social garante que a gratuitidade das creches vai ser alargada, no próximo ano, às estruturas geridas pelas autarquias locais, um pedido que tem sido feito pelas câmaras municipais.

VİSAO_PT: Pedro Nuno Santos apresenta-se à liderança do PS como homem de diálogo, ataca a direita e descarta “passar 4 meses a discutir um processo judicial”Pedro Nuno Santos apresenta a sua candidatura à liderança do PS, destacando a importância do diálogo, atacando a direita e recusando focar-se em processos judiciais. O deputado socialista aborda temas como salários dignos, valorização do interior do país e habitação.

DNTWİT: Pedro Nuno Santos apresenta candidatura ao cargo de secretário-geral do PSO ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, anunciou a sua candidatura ao cargo de secretário-geral do PS. Ele destacou que os portugueses conhecem suas qualidades, defeitos, vontade de fazer acontecer e sucessos, assim como seus erros e cicatrizes.

ECO_PT: Funcionários das Nações Unidas em Gaza são alvo de ataquesO subsecretário-geral da ONU Jorge Moreira da Silva disse à Lusa que tem-nos colocado numa posição diferente do habitual quanto à segurança, isso sim é novo. Já morreram mais de 100 funcionários das Nações Unidas em Gaza nos bombardeamentos de Israel em resposta aos ataques de 7 de outubro perpetrados pelo Hamas. "Nunca tantos funcionários das Nações Unidas morreram."

RENASCENCA: A missão do Ministério PúblicoA Inteligência Artificial tem estado no centro do debate na Web Summit, mas o jornalismo também não fica de fora. Ricardo Costa aponta o dedo à"distribuição controlada por um oligopólio" - a Google. Athan Stephanopoulos, da CNN, e Ed Fraser, do Channel 4, debateram a possibilidade de a IA vir a substituir os jornalistas.O diretor da SIC, Ricardo Costa, e a diretora-adjunta da RTP, Adília Godinho, concordaram esta terça-feira - no painel"No need for speed: slow journalism's role in rolling news", moderado pela diretora de informação da Lusa, Luísa Meireles - que o jornalismo precisa do modelo “slow” (lento) e do modelo de informação rápido e em direto. Mas Ricardo Costa defendeu que o problema atual não passa pela"velocidade”, mas pela distribuição da informação e acusou as plataformas como Google e Facebook de ficarem com cerca de 80% das receitas da publicidade nos países europeus. “A questão é que viemos de um modelo em que controlávamos a distribuição, as televisões, os jornais, as rádios e o site”, explica, mas “hoje é o Google”

