Ministra dos Negócios Estrangeiros da Bélgica convoca embaixador do Irão após ataque a Israel

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Bélgica convocou o embaixador do Irão na sequência do ataque iraniano a Israel no fim-de-semana e pediu uma"grande contenção" para evitar uma escalada ainda maior do conflito no Médio Oriente.

"Este ataque constitui uma escalada sem precedentes e representa um risco de conflagração a toda a região. Condenámo-lo da maneira mais veemente possível. Este ataque coloca em perigo a estabilidade e as populações, e afasta-nos da paz. Peço a todas as partes que exerçam a máxima contenção", disse a chefe da diplomacia belga.

O Irão lançou na noite de sábado e madrugada de domingo um ataque contra Israel, com recurso a mais de 300 `drones` , mísseis de cruzeiro e balísticos, a grande maioria intercetados, segundo o Exército israelita. Teerão justificou o ataque com uma medida de autodefesa, argumentando que a ação militar foi uma resposta "à agressão do regime sionista" contra as instalações diplomáticas iranianas em Damasco , ocorrida a 01 de abril e marcada pela morte de sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.

A comunidade internacional ocidental condenou veementemente o ataque do Irão a Israel, apelando à máxima contenção, de forma a evitar uma escalada da violência no Médio Oriente, região já fortemente instável devido à guerra em curso há mais de seis meses entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.

