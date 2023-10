Ministra do Trabalho diz que cerca de 70% das pensões foram atribuídas de forma automática

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPolítico pró-russo baleado e hospitalizado nos cuidados intensivosRendas sobem 6,9% em 2024 com mais apoioA ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, disse esta sexta-feira, no parlamento, que cerca de 70% das pensões foram atribuídas de forma automática, através do mecanismo Pensão na Hora.

"A Pensão na Hora já chega a 70% das pensões que são decididas", afirmou a governante durante uma audição nas comissões de Orçamento e Finanças e de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, no âmbito da apreciação, na generalidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

Segundo um documento de suporte à audição elaborado pelo ministério, o número de pensões atribuídas através deste mecanismo automático lançado em 2021 totaliza agora 83 mil. De acordo com dados disponibilizados à Lusa fonte do Instituto da Segurança Social (ISS), entre janeiro e setembro de 2023, foram concedidas 38 mil pensões de velhice através do mecanismo Pensão na Hora, um aumento de 46% face ao período homólogo. headtopics.com

A proposta de OE2024 vai ser debatida na generalidade no parlamento nos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final global agendada para 29 de novembro.“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaHipermercado em Guimarães condenado a pagar 30 mil euros por acidente com criançaPara famílias até ao 6º escalão apoio à renda vai aumentar 4,94%.

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Sindicato da Construção Civil pede audiência urgente com ministra do TrabalhoEm causa est&227;o a falta de m&227;o de obra qualificada e os sal&225;rios baixos dos trabalhadores do setor. Consulte Mais informação ⮕

Mais de cinco mihões de trabalhadores descontam para a Segurança SocialMinistra do Trabalho salienta que a evolução do emprego 'tem tido um grande dinamismo'. Consulte Mais informação ⮕

Cerca de 70% das pensões foram atribuídas de forma automáticaA ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, disse hoje, no parlamento, que cerca de 70% das pensões foram atribuídas de forma automática, através do mecanismo Pensão na Hora. Consulte Mais informação ⮕

Preços das casas sobem menos em 70% dos maiores municípiosEm 17 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, os preços já tiveram um abrandamento. Consulte Mais informação ⮕

70% das reformas já foram aprovadas pela “Pensão na Hora”No Parlamento, onde está a ser ouvida esta sexta-feira, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social defendeu uma 'aposta total na maior eficácia da Segurança Social'. Consulte Mais informação ⮕

70% dos estrangeiros a trabalhar na construção civil não têm experiênciaSindicato da Construção afirma que nos últimos seis anos saíram do país cerca de 300 mil trabalhadores da construção civil, dos quais 16.000 são engenheiros civis. Consulte Mais informação ⮕