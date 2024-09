Ministra diz que ficou 'perplexa' com falta de investimento na Justiça

Ministra diz que tem "todo o gosto" em voltar ao Parlamento quando tiver "mais elementos" sobre fuga de Vale de JudeusRita Júdice: situação das prisões "é pior do que eu tinha imaginado" no que toca à sobrelotação e condições dos presosPS quer substituir IRS Jovem por investimento público em habitação, aumento extra nas pensões e exclusividade dos médicos no SNSMinistra diz que ficou...

Propostas do PS para levar a sério ou a pensar em eleições? E ainda: o show da CPI das gémeas; Sócrates chateado com novo PGR; Moedas sem saber lidar com cidade que herdou; e Israel tem corda larga?“O processo subsequente à fuga não correu bem. O protocolo de fuga estava desatualizado”, disse a ministra da Justiça, garantindo que a atualização devida está a ser feita com a DGRSP.

A ministra da Justiça diz não ter qualquer resposta a dar às primeiras questões, sublinhando que há uma investigação em curso e que os meios estão “ao dispor da investigação para apurar o que está em causa”. O deputado bloquista pergunta à ministra se confirma a informação de que o sistema de infravermelhos da prisão não estava a funcionar por ser suscetível a animais roedores, e também pede mais informações sobre se os presos tiveram ajuda externa ou interna.

Rita Alarcão Júdice considera que “cumprir uma pena” é suficiente e os presos não devem ser sujeitos a condições degradantes. Dá o exemplo do Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde não são feitas melhorias desde a decisão de o desmantelar — embora continuem lá pessoas presas.

A ministra da Justiça responde que, neste momento, considera que deve ser por nomeação, sublinhando que a escolha de um diretor para uma prisão não se coaduna com o processo concursal. “Por nós, tudo faremos para evitar a crise política. Tudo menos perder a nossa identidade e as bandeiras que os eleitores nos atribuíram”, diz Ventura. O líder do Chega decidiu, por isso, “convocar a direção nacional do partido para discutir a questão orçamental”.

“Há 25 anos que não há um investimento sério nas nossas prisões”, diz Pedro Pinto, que também questiona a ministra sobre se, afinal, há ou não há prisões sem diretor. A ministra responde que sabe que as condições dos guardas prisionais não são boas, mas que está a ser feito um trabalho com os guardas prisionais. “O que este Governo fez com os guardas prisionais, nenhum outro fez”, diz, admitindo que “há poucos guardas prisionais”.

Fala agora Andreia Neto, do PSD, que tece elogios à ministra da Justiça, classificando-a como “eficiente” num processo “lamentável” e numa situação “que não devia ter acontecido”. “O que a senhora deputada gostaria que nós tivéssemos feito é que eu não percebi”, responde a ministra da Justiça, perguntando se a socialista queria que fosse feito um comunicado com todos os passos que foram dados. “Isso, sim, seria caricato.”

“Há muita informação sobre quem contactou quem”, diz Rita Júdice, acrescentando que existe um protocolo de ação para quando existe uma evasão. Rui Rocha diz que “Pedro Nuno Santos não quer descer impostos, quer aumentar despesa pública”. A proposta de investimento na habitação, afirma o liberal, “só significa uma média de 16/17 casas por município”.

A ministra diz ainda que, no que toca ao sistema prisional no geral, foi sempre recebendo informações sobre problemas, incluindo a atratividade da carreira de guarda prisional. A deputada liberal pede à ministra da Justiça que explique ao Parlamento o que sabia, ainda antes da fuga, sobre as fragilidades da cadeia de Vale de Judeus.

