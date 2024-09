Ministra da Justiça Defende Dados sobre Incêndios e Combate ao 'Populismo Penal'

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.A ministra da Justiça disse esta sexta-feira no parlamento que em setembro havia, ouvindo críticas do Bloco de Esquerda ao “ populismo penal ” do primeiro-ministro sobre os incêndios.

Não podemos é ficar apenas satisfeitos com a mera detenção, porque temos de perceber se existe um padrãe que às duas que funcionam no norte e centro pode vir a juntar-se uma terceira na zona sul, onde ainda não existe nenhuma equipa dedicada. Depois de na intervenção inicial a ministra ter apresentado um primeiro balanço da agenda anticorrupção, do qual ressalta o código de conduta para o Governo e a criação do grupo de trabalho que vai preparar o novo regime jurídico da perda de vantagens da atividade criminosa — liderado pelo professor da Universidade de Coimbra Pedro Caeiro — PS e Iniciativa Liberal deixaram críticas à falta de ação e medidas concretas nesta...

, referindo que “a situação que encontrou é pior do que imaginava”, com problemas ao nível da sobrelotação e do edificado, entre outras., dando seguimento às obras “necessárias e urgentes”, e gerindo da melhor forma os recursos humanos e outros que disse serem “escassos”. E assegurou que desde que a fuga foi conhecida, em 7 de setembro, manteve sempre uma estreita ligação e coordenação, quer com o Ministério da Administração Interna, quer com o diretor da PJ, Luís Neves.

Incêndios Portugal Ministério Da Justiça Populismo Penal Bloco De Esquerda

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



ECO_PT / 🏆 3. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

BE defende que ministra 'tem que dar explicações ao país' sobre fuga de Vale de JudeusA coordenadora do BE defendeu hoje que a ministra da Justiça 'tem que dar explicações' sobre a fuga de cinco reclusos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus e alertou para 'violações dos direitos humanos nas prisões portuguesas'.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

BE defende que ministra 'tem que dar explicações ao país' sobre fuga de Vale de JudeusPara Mariana Mortágua, 'a responsável máxima pelas prisões é a ministra da Justiça e, portanto, tem que falar e tem que dar explicações ao país' sobre a fuga dos reclusos de Vale de Judeus.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

BE defende que ministra 'tem que dar explicações ao país' sobre fuga de Vale de Judeus'Seria muito importante que o Governo pudesse falar', diz Mariana Mortágua.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

BE defende que ministra 'tem que dar explicações ao país' sobre fuga de Vale de JudeusPara Mariana Mort&225;gua, "a respons&225;vel m&225;xima pelas pris&245;es &233; a ministra da Justi&231;a e, portanto, tem que falar e tem que dar explica&231;&245;es ao pa&237;s".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

BE defende que ministra 'tem que dar explicações ao país' sobre fuga de reclusosPara Mariana Mortágua, 'a responsável máxima pelas prisões é a ministra da Justiça e, portanto, tem que falar e tem que dar explicações ao país' sobre a fuga de cinco reclusos no sábado do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, distrito de Lisboa.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

IL pede audição urgente da ministra da Justiça e antecessoras sobre fuga de cinco reclusosRui Rocha considerou que Rui Abrunhosa não reúne condições para se manter no cargo de diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »