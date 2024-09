Ministra da Justiça anuncia promoções de guardas prisionais e compra de viaturas

A ministra da Justiça anunciou a promoção de mais de duas centenas de guardas prisionais e a compra de pelo menos 150 viaturas celulares .

Admite a falta de guardas prisionais e, por vezes, até o não cumprimento dos direitos dos reclusos e da respetiva reintegração na sociedade Em entrevista à RTP e ao ser questionado quem falhou na fuga que levou à sua demissão, Rui Abrunhosa Gonçalves respondeu:"Os guardas". No entender do recém demitido diretor dos serviços prisionais, é agora"preciso perceber se essas falhas foram falhas de desleixo, se foram propositadas ou se, pelo contrário, existe uma outra circunstância fortuita".

Ministria Da Justiça Guardas Prisionais Fuga Viaturas Celulares Rita Alarcão Júdice

