Ministra da Agricultura defende cortes no consumo de água no Algarve

Em entrevista à Renascença, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, defende os cortes no consumo de água no Algarve, aponta o trabalho que transita para o sucessor e mostra-se disponível para assumir novo cargo governamental ou até rumar à Europa. Há três mil camas aprovadas para imigrantes na agricultura, avança a ministra da Agricultura.

Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, daA governante avisa ainda que sem medidas as torneiras do Algarve secavam no final do verão e deixa em aberto a declaração de calamidade pública. Para já, os agricultores algarvios podem contar com cortes de 25% no abastecimento de água, muito abaixo dos 70% que chegaram a ser discutidos. A ministra da Agricultura recusa falar em medida eleitoralista e até aproveita o exemplo para garantir que nunca deixou de negociar com o setor, apesar das duras críticas dos representantes, que marcaram o mandato. Maria do Céu Albuquerque dá ainda o dito pelo não dito sobre o Observatório dos Preços e, depois de garantir que funciona como previsto, acaba por admitir que ainda está a ser afinad





