Ministra cancela parcerias com universidades norte-americanas

A ministra da Ciência e Tecnologia, Elvira Fortunato, decidiu cancelar as parcerias da Fundação Ciência e Tecnologia (FCT) com três universidades norte-americanas, em plena crise política, contra um parecer encomendado pelo Conselho Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação (CNTI) a um grupo de personalidades independentes como Maria Manuel Mota, Isabel Furtado e João Soares, que foi escondido pela ministra.

A decisão de Elvira Fortunato, tomada depois do Presidente da República aceitar a demissão do Governo e marcar eleições antecipadas, está a gerar uma onde de indignação de empresários, investigadores e académicos que consideram o programa de Parcerias Internacionais um fator crítico para o desenvolvimento da ciência e inovação em Portugal. O parecer do grupo de personalidades independentes que analisou as Parcerias Internacionais — programa que existe desde 2006 e já foi renovado por duas vezes — é claro nas suas conclusõe





