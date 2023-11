Ministra anuncia pagamento de retroativos aos militares

Helena Carreiras admite que a situação da falta de efetivos é "crítica", mas também assume que não tem "uma varinha mágica" para resolver esse problema. Vai pagar retroativos até janeiro de 2023 aos militares pelo aumento de €70 euros mensais no suplemento de condição militar, que para o ano vai passar de €30 para €100 euros (equivalendo-se assim ao subsídio de risco da GNR).

Na audição parlamentar da ministra, no âmbito do Orçamento do Estado para 2024, Helena Carreiras anunciou o pagamento destes retroativos - que soma €980 em 14 meses -, enquanto ia sendo atacada pela oposição pela falta de efetivos nas Forças Armadas. Embora tenha admitido que, elencou uma série de medidas para contrariar essa tendência, como a criação do quadro de praças no Exército e na Força Aérea, contratos mais longos ou a melhoria das instalações

