Ministra alemã insta Israel a investigar morte de trabalhadores humanitários em Gaza

A ministra dos Negócios Estrangeiros (MNE) alemã, Annalena Baerbock, instou hoje Israel a"realizar uma investigação rápida e exaustiva" sobre a morte de sete trabalhadores humanitários num ataque israelita na Faixa de Gaza “Os trabalhadores humanitários devem poder fazer o seu importante trabalho em total segurança em todo o mundo, e também em Gaza (…). Incidentes como este não podem acontecer”, escreveu a MNE alemã numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).

Israel admitiu hoje que um ataque “não-intencional” matou na Faixa de Gaza sete trabalhadores da organização não-governamental (ONG) World Central Kitchen, que distribui alimentos no território palestiniano sitiado e ameaçado de fom

