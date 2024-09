Ministério Público investiga negócios da Santa Casa de Lisboa

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

Só na área de informática, a despesa da instituição subiu 136 milhões nos últimos anos, passando de 89 milhões de euros entre 2010 e 2016 para 225 milhões a partir de 2017 e até ao final de 2023, de acordo com uma análise aoscontratos no Portal Base, ou seja, durante os mandatos do antigo provedor Edmundo Martinho e da ex-provedora Ana Jorge.

O novo provedor, Paulo de Sousa, pretende chegar ao final do ano com um resultado positivo de 10,2 milhões de euros.

Santa Casa Da Misericórdia Ministério Público Contratação Pública Investigação Informática

