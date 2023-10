Ministério Público investiga negócio de Cravinho com helicópteros EH-101

Em causa está um pagamento à Leonard Helicopters da extinta DEFLOC - Locação de Equipamentos de Defesa, no valor de cerca de um milhão e 800 mil euros, com a redução de penalidades à empresa de manutenção.O Ministério Público está a investigar os negócios entre o Estado e uma empresa de manutenção dos helicópteros EH-101.

Esse contrato teve como assessor técnico Marco Capitão Ferreira, o ex-secretário de Estado da Defesa arguido no processo Tempestade Perfeita. O ex-secretário de Estado que recebeu mais de 60 mil euros por cinco dias de trabalho que terminaram a 29 de março de 2019.

“A 14 de outubro de 2019, a DGRDN remeteu ao meu gabinete uma informação a solicitar autorização de despesas com os custos de encerramento do contrato FISS 2, no âmbito do processo de dissolução, liquidação e extinção da DEFLOC. O pedido foi para autorizar o pagamento à DEFLOC o valor de 1.784.468,63 euros. Isto não é uma indemnização como foi erradamente referido. headtopics.com

Pouco tempo depois, a 31 de dezembro de 2019, a própria DEFLOC também é extinta com a dissolução da Empordef, e que também era presidida por Marco Capitão Ferreira. desde abril de 2019, por indicação de João Gomes Cravinho.

“Foram observadas as disposições legais estabelecidas para a realização da despesa pública, fim da citação, tendo sido submetidos os documentos financeiros (o cabimento e compromisso). Por estar tudo conforme, em 18 de outubro de 2019 exarei despacho a autorizar essa despesa”, defendeu o agora ministro dos Negócios Estrangeiros. headtopics.com

