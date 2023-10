Ministério Público investiga negócio da Defesa com helicópteros EH-101

A SIC teve acesso a um pagamento à Leonard Helicopters da extinta DEFLOC - Locação de Equipamentos de Defesa, no valor de cerca de 1,8 milhões de euros, com a redução de penalidades à empresa de manutenção.O Ministério Público está a investigar os negócios entre o Estado e uma empresa de manutenção dos helicópteros EH-101.

Esse contrato teve como assessor técnico Marco Capitão Ferreira, o ex-secretário de Estado da Defesa arguido no processo Tempestade Perfeita. O ex-secretário de Estado que recebeu mais de 60 mil euros por cinco dias de trabalho que terminaram a 29 de março de 2019.

O documento é apresentado pela Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, através do Diretor-geral, na altura Alberto Coelho, e conta com a autorização de João Gomes Cravinho. Para o advogado Paulo Veiga e Moura a discussão não incide sobre o encerramento da empresa mas sim sobre o pagamento de uma indemnização de um milhão e 700 mil euros. headtopics.com

O processo chegou a ser apresentado ao Tribunal de Contas, a 29 de março de 2019, por Alberto Coelho. O então diretor da DGRDN assumiu por escrito ao tribunal, que dois dias depois, a 1 de abril de 2019, deixaria de existir um contrato FISS.

Na audição de julho, o ex-ministro da Defesa explica ainda que o documento apresentado pela Direção Geral de Recursos garantia a legalidade do procedimento.

