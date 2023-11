Ministério Público do Seixal acusa homem de vários crimes sexuais contra menores

O Ministério Público (MP) do Seixal, no distrito de Setúbal, deduziu acusação contra um arguido pela prática de vários crimes de cariz sexual contra crianças, entre os quais 13 de violação.

Segundo uma informação esta segunda-feira divulgada na página da Procuradoria-Geral da Republica, além dos crimes de violação, um dos quais na forma tentada, o arguido é acusado de sete crimes de abuso sexual de criança, dois crimes de abuso sexual de menores dependentes, seis crimes de importunação sexual e dois crimes de aliciamento de menores para fins sexuais.

Os factos prolongaram-se por cerca de um ano e tiveram início em janeiro ou fevereiro de 2022, altura em que uma das vítimas, filha da companheira do arguido, tinha 13 anos. Segundo o Ministério Público, em diversas ocasiões, o arguido constrangeu a menor à prática de atos sexuais e enviou-lhe fotos e vídeos também de cariz sexual.Ainda de acordo com a acusação, o homem usou as redes sociais para convidar uma segunda ofendida, amiga da primeira e da mesma faixa etária, a com ele manter relações sexuais.A carregar o vídeo ... headtopics.com

