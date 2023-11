Ministério Público detém chefe de gabinete de António Costa e consultor em investigação sobre concessões de lítio e projeto de Sines

O Ministério Público invocou o perigo de fuga, entre outros argumentos, para deter o chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, e o consultor Diogo Lacerda Machado, seu amigo de há décadas.

E há ainda outros três visados A investigação sobre duas concessões de lítio, um projeto de hidrogénio de Sines e o projeto do centro de dados de Sines levou o Ministério Público a emitir “mandados de detenção fora de flagrante delito” a uma mão cheia de visados, nomeadamente o chefe de gabinete do primeiro-ministro, o presidente da Câmara Municipal de Sines, dois administradores da Start Campus e um consultor contratado por esta empresa. A Procuradoria Geral da República justificou as detenções com “os perigos de fuga, de continuação de atividade criminosa, de perturbação do inquérito e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas”. Saiba quem são e o que têm feit

SICNOTİCİAS: O parágrafo 'vago' e mortífero do comunicado do Ministério Público sobre CostaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

PUBLİCO: Ministério Público deixa aplicação do Fundo de Garantia Salarial de 2015 para tribunaisTribunal Constitucional já se pronunciou várias vezes pela ilegalidade de uma norma do Fundo de Garantia Salarial aplicada até final de 2018, mas Ministério Público não pede fiscalização abstracta.

OBSERVADORPT: Ministério Público acusa oito arguidos de lesarem 60 titulares do cartão WiZink em 205 mil eurosOito arguidos foram acusados pelo ministério público de burla qualificada. Os arguidos faziam-se passar por funcionários da Wizink e pediam às vitimas os códigos dos cartões.

CMJORNAL: Ministério Público faz buscas em processo que envolve João Galamba, Matos Fernandes e Diogo Lacerda MachadoAo que a SIC apurou, terá havido já detenções.

REVİSTASABADO: Ministério Público diz que vai fazer buscas no caso do hidrogénio…...e que chegou a suspeitar de que teria existido um acesso ilegal ao servidor informático da Procuradoria-Geral da República para quebrar o sigilo do processo que visa membros do Governo.

CMJORNAL: Ministério Público faz buscas à delegação da LusoRecursos em BragaEm causa estão suspeitas de favorecimento na atribuição da concessão, por 35 anos, de exploração da mineração de lítio na mina do Romano, em Montalegre, Vila Real.

