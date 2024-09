Ministério Público coloca Miguel Albuquerque no centro de plano criminoso para financiar campanha eleitoral ilegal

Fisco investiga os mais de 5 milhões de euros que António Mexia teve em offshoreCondutor português de camião morre atropelado por carro em EspanhaEx-companheiro mata mulher a tiro na via pública após discussão na Ramada em OdivelasRússia ameaça Portugal e UE com retaliação por envio de Kamov para KievÚltima fase do concurso de acesso ao ensino superior começa hoje com 3.

Após este encontro Miguel Silva, adjunto de Albuquerque, terá ficado responsável pelos posteriores contactos com Drumond ."Ficou igualmente acordado que o financiamento e fornecimento" de bens ao partido"deveria ocorrer de forma irregular, através de contratos públicos de montantes propositadamente inflacionados" a sociedades do empresário, escreveram as procuradoras Leonor Cardiga e Isabel Santos.

Arsenal de guerra encontrado em casa de morto na Póvoa de Santa Iria. Tinha sistemas para ativar bombas improvisadasHomem invade casa e tenta violar criança em Armação de Pêra. Menina foi salva pelos pais que ouviram gritosCarlos Silvino arrendou recentemente um quarto perto de colégios da Casa Pia, em Lisboa. Continua a não mostrar arrependimento de nada e a negar crimes.

Pelotão de Rescaldo e Vigilância Ativa Pós-Incêndio atuou de madrugada no combate a um reacendimento em Sever do Vouga.

Miguel Albuquerque Madeira Eleições Regionais Financiamento Ilegal Ministério Público

Miguel Albuquerque no centro do plano criminoso da Operação 'AB INITIO'Despacho do Ministério Público descreve reunião na residência oficial do presidente do Governo Regional.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Miguel Albuquerque: 'Se conseguirmos debelar esta frente de fogo o assunto fica solucionado'Os dois aviões Canadair pedidos pelo Governo português à União Europeia já efetuaram hoje descargas de água sobre o incêndio que lavra na cordilheira central da Madeira e a operação deverá continuar até anoitecer.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Miguel Albuquerque faz ponto de situação do incêndio na MadeiraO incêndio que lavra há mais de uma semana na Madeira já se encontra em fase de rescaldo. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, explica que a preocupação está agora na zona da Lombada, Ponta do Sol, por causa de possíveis reacendimentos.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

'Decisões foram as mais corretas': Miguel Albuquerque enaltece estratégia de combate ao incêndio na MadeiraApesar das críticas, o líder do Governo regional diz que foi tudo feito a pensar nas pessoas.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Miguel Albuquerque diz que as decisões tomadas no combate ao incêndio “foram as adequadas”.O líder do Governo Regional volta a reafirmar a sua confiança nos profissionais da Proteção Civil da Madeira, que têm vindo a ser alvo de críticas pela forma como abordaram o combate às chamas.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Miguel Albuquerque defende estratégia 'correta' na Madeira e diz sentir-se 'politicamente exposto'Presidente do governo regional da Madeira fez ponto de situação sobre o incêndio na Madeira, criticando quem quis resolver o fogo com 'achismos e voluntarismos' e defendendo as suas decisões.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »