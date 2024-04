Ministério das Finanças assume pasta da Administração Pública

A pasta da Administração Pública vai voltar a ficar a cargo do Ministério das Finanças, como já tinha acontecido antes dos Governos de António Costa. Joaquim Miranda Sarmento ficará, assim, encarregue de gerir a Função Pública, após uma campanha eleitoral marcada por várias promessas a grupos profissionais, como os professores. Era a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que era responsável pela pasta da Administração Pública, com o apoio da secretária de Estado Inês Ramires.

Antes disso, chegou a existir um Ministério, dirigido por Alexandra Leitão, que era responsável pela Modernização do Estado e da Administração Pública. Nas orgânicas anteriores, a responsabilidade desta área já era tradicionalmente das Finanças

