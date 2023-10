Ministério da Saúde 'não fechou a porta' a nenhuma proposta e marcou reunião para domingo

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) afirmou esta sexta-feira que o Ministério da Saúde “não fechou a porta” a nenhuma dasSindicatos médicos propõem 35 horas semanais e aumento salarial de 30%

A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) e o Sindicato Independente dos Médicos apresentaram à tutela uma contraproposta negocial na qual exigem a reposição do horário semanal de 35 horas para todos os médicos que assim o desejem e das 12 horas semanais de trabalho no Serviço de Urgência, bem como um aumento salarial transversal de 30%.

À saída da reunião no Ministério da Saúde, que durou cerca de duas horas, o secretário-geral do SIM afirmou aos jornalistas que, “em relação à sensata proposta apresentada em conjunto pelos dois sindicatos em nenhuma das matérias o Ministério da Saúde fechou a porta”. headtopics.com

“Isto quer dizer que vai analisá-las, vai fazer uma contraproposta que nos vai apresentar no sábado e nós no domingo, às 17h00, iremos, depois de a analisarmos, dar a nossa posição”, disse Jorge Roque da Cunha.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

