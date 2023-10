Ministério da Saúde “não fechou a porta” a nenhuma proposta e marcou reunião para domingo

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) afirmou hoje que o Ministério da Saúde"não fechou a porta" a nenhuma das propostas apresentadas conjuntamente pelos sindicatos na mesa negocial, anunciando que ficou marcada uma nova reunião para domingo

A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) e o Sindicato Independente dos Médicos apresentaram hoje à tutela uma contraproposta negocial na qual exigem a reposição do horário semanal de 35 horas para todos os médicos que assim o desejem e das 12 horas semanais de trabalho no Serviço de Urgência, bem como um aumento salarial transversal de 30%.

À saída da reunião no Ministério da Saúde, que durou cerca de duas horas, o secretário-geral do SIM afirmou aos jornalistas que, “em relação à sensata proposta apresentada em conjunto pelos dois sindicatos em nenhuma das matérias o Ministério da Saúde fechou a porta”. headtopics.com

“Isto quer dizer que vai analisá-las, vai fazer uma contraproposta que nos vai apresentar no sábado e nós no domingo, às 17:00, iremos, depois de a analisarmos, dar a nossa posição”, disse Jorge Roque da Cunha.

Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto Colombo português? “O problema de José Rodrigues dos Santos e de outros jornalistas é fazerem afirmações sobre um campo científico que não dominam”Alemanha volta ao papel de “doente da Europa”?VOLT Live: é mais barato usar um carro a gasóleo que um elétrico carregado na rede pública?“Não seremos substituídos por IA, mas não ambiciono ir todos os dias para o trabalho para responder a emails”O"bomber" de Gigi Hadid da... headtopics.com

Consulte Mais informação:

Visao_pt »

Sindicatos dos médicos fazem três exigências para acordo com Ministério da SaúdeO Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos estiveram reunidos e apresentam uma proposta conjunta que esta sexta-feira vão levar às negociações com o Governo. Consulte Mais informação ⮕

Sindicatos médicos entregam ao Ministério da Saúde contraproposta negocial esta sexta-feiraNegociações entre o Ministério da Saúde e sindicatos iniciaram-se em 2022, mas a falta de acordo tem agudizado a luta dos médicos, com greves e declarações de escusa ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias. Consulte Mais informação ⮕

Ministério da Saúde e sindicatos “têm a obrigação moral e ética” de chegar a um acordoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Sindicatos médicos entregam esta sexta-feira ao Ministério da Saúde contraproposta negocialOs sindicatos médicos vão reunir-se mais uma vez com o ministro da Saúde, desta vez com uma proposta conjunta onde exigem a reposição das 35 horas semanais e o aumento de 30% do salário base. Consulte Mais informação ⮕

Lagarde avisa que manter agora as taxas “não significa que não voltem a subir”Banco Central Europeu decidiu, por unanimidade, manter as taxas de juro ao fim de 10 subidas nos últimos 15 meses. Lagarde diz que o que vem a seguir depende dos dados. Consulte Mais informação ⮕

Moedas diz que apoio de 7 milhões de euros do município de Lisboa à Web Summit será menor 'se houver menos gente'Autarca garante que dinheiro que não for gasto 'será devolvido ou não será pago' nessa circunstância. Consulte Mais informação ⮕