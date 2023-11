Ministério da Saúde de Gaza relata 'situação miserável' nos hospitais

O único hospital para tratamentos oncológicos na Faixa de Gaza foi hoje encerrado após ter ficado sem combustível e, consequentemente, sem eletricidade, de acordo com o director desse centro hospitalar.

O grupo islamita Hamas lançou a 07 de outubro um ataque contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns e matando mais de 1.400 pessoas, na maioria civis.

Noutra publicação, Abu Sitta diz que o hospital ficou sem produtos para tratar queimaduras."Temos mais de 70 feridos com queimaduras em mais de 40% do corpo e 80% são crianças", escreveu o médico. Noutra fotografia, mostra uma garrafa de vinagre"da loja da esquina...usada para tratar infecções bacterianas".

O Ministério da Saúde do Hamas afirma que 124 profissionais de saúde morreram e 25 ambulâncias foram destruídas. Com o número crescente de feridos - 21.000 de acordo com as autoridades de Gaza -, e o encerramento de hospitais"não há espaço para receber mais pacientes" nos centros ainda em funcionamento.

Israel alega que por baixo do hospital de Al-Shifa se encontram túneis usados para fins militares pelo Hamas e já ordenou a evacuação desse hospital. As autoridades palestinianas e as Nações Unidas têm apelado à entrada de combustível para assegurar eletricidade, de forma a evitar uma"catástrofe humanitária" no território e principalmente dentro dos hospitais de Gaza.

