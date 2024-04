Ministério da Educação estende prazo para candidaturas de educadores e professores

Saiba passo a passo tudo o que Joel fez no dia em que esfaqueou seis pessoas até à morte em SydneyÉgua que puxava carruagem sofre enfarte e morre em Sevilha

O prazo inicial terminava na terça-feira, com a Federação Nacional de Educação , uma das estruturas sindicais representativas dos professores, a queixar-se hoje que a plataforma informática para a submissão de candidaturas apresentava falhas e a apelar ao Governo para que alargasse as datas dos concursos.

O ministério reconhece que houve"um elevado acesso à plataforma da Direção-Geral da Administração Escolar" com"o aproximar do fim do prazo" inicial para a apresentação das candidaturas. PAN quer que o suplemento de missão seja "abonado em 14 meses e com uma percentagem variável em razão da respetiva categoria".Docentes têm até as 18h00 de quinta-feira para submeter as candidaturas.Em causa está que membros do gabinete aufiram mais do que um deputado.Conflito mais generalizado no Médio Oriente pode colocar em risco os fluxos de gás natural liquefeito.

