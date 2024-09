Ministério da Defesa concede licença de armas a empresa com sócio gerente sem documento válido

"Era o terrorista": Netanyahu considera morte do líder do Hezbollah "ponto de viragem histórico" no Médio OrienteDe marido exemplar a um depravado: Quem é o monstro que recrutou homens para violar a mulher em FrançaVítor Bruno com “confiança ilimitada” para superar “agonia” da derrota

Ministério da Defesa autoriza firma da Zona Franca da Madeira a negociar armas, mas o sócio-gerente tinha o bilhete de identidade sem validade.

Ministério Da Defesa Armas Zona Franca Da Madeira Licença De Armas Documento De Identidade

Ministério da Defesa autoriza empresa com documento falso a negociar armasO Ministério da Defesa português concedeu uma licença para negócio de armas militares à Softbox Madeira, apesar do único sócio e gerente apresentar um documento de identificação francês expirado há quatro anos.

