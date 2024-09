Milhares protestam em Paris contra Macron e nomeação do primeiro-ministro

Uma manifestação juntou hoje milhares de franceses na Praça da Bastilha, em Paris, para protestar pela destituição do Presidente francês, Emmanuel Macron , e contra a nomeação do primeiro-ministro, Michel Barnier .

Embora sem grande agitação até ao momento, mas com um grande aparato policial, a manifestação, organizada por vários sindicatos e associações estudantis, ecologistas e feministas, enche a praça parisiense e vários cartazes assumem as posições contra o "Governo Macron-Barnier", duas semanas após a nomeação por Macron do novo primeiro-ministro.

Os manifestantes, que estão organizados maioritariamente em grupos animados, deverão seguir um percurso de cerca de dois quilómetros até à praça de Nation, ocupando as ruas no centro da capital francesa, com os seus cânticos e mostrando a revolta enquanto pedem "respeito pelos votos" nas eleições legislativas.

Após a dissolução da Assembleia Nacional francesa e as eleições legislativas antecipadas de 07 de julho, a França tem vivido um momento político de fragmentação sem precedentes. A nomeação de Michel Barnier, membro do partido conservador de direita Republicanos, tem sido muito contestada, devido à vitória, sem maioria absoluta, da coligação de esquerda Nova Frente Popular nas eleições legislativas.

Macron Protestos França Destituição Michel Barnier

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



RTPNoticias / 🏆 18. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Milhares de manifestantes protestam contra Macron em ParisFranceses de esquerda temem um governo de extrema-direita depois da nomeação de Michel Barnier como primeiro-ministro.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Paris. Milhares de manifestantes de esquerda contestam MacronAp&243;s dois meses das elei&231;&245;es legislativas, Macron nomeou na quinta-feira o conservador Michel Barnier, de 73 anos, como primeiro-ministro.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Milhares e milhares de peixes mortos assolam porto de Volos, na GréciaCheias de 2023 transportaram toneladas de peixes do interior da Grécia para o golfo que banha a cidade de Volos, no Leste do país. Autoridades temem que mau cheiro afaste os turistas.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Milhares protestam em Paris em apoio à vítima de violência sexual Gisèle PelicotApós a suspensão do julgamento do marido que drogou e violou Gisèle Pelicot por anos, milhares se manifestaram em Paris para denunciar a ineficácia da justiça e a cultura da violência contra as mulheres.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Milhares manifestam-se em Paris para apoiar mulher violada por dezenas de homensMilhares de pessoas manifestaram-se hoje, em Paris, para apoiarem Gisèle Pelicot, a mulher que o marido drogou durante anos para que fosse violada por dezenas de homens estranhos.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Milhares manifestam-se em Paris contra ineficácia da justiça no caso de violação coletivaApós a suspensão do julgamento do ex-marido de Gisèle Pelicot, acusado de drogar sua esposa para ser violada por dezenas de homens, milhares de pessoas protestaram em Paris. Os manifestantes denunciam a lentidão da justiça e a ineficácia da polícia na investigação de casos de violência sexual contra mulheres.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »