Milhares manifestam-se em Lisboa exigindo 'casa para viver'

Filho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuaisHassan Nasralla, o "líder carismástico e polémico" que fez do Hezbollah uma força militar capaz de enfrentar IsraelCom divórcio a decorrer, João Palhinha sofre pela ausência do filhoConheça a modelo sul-coreana de 80 anos que pode fazer história no Miss UniversoPSP prende 481 pessoas e apreende 44 armas numa...

"Isto vai ser uma grande ação de luta", afirmou André Escolal, acusando o Governo de estar"refém" dos interesses dos proprietários e da banca e esperando que haja disponibilidade para serem ouvidos pelo atual executivo. A manifestação é organizada pela plataforma Casa Para Viver, movimento Porta a Porta, Referendo pela Habitação, Projecto Ruído, Vida Justa e 1º Esquerdo, face ao agravamento da crise na habitação e por não acreditarem nas medidas propostas pelo novo Governo, da Aliança Democrática , coligação PSD/CDS-PP/PPM, para resolver o problema.

Para a plataforma - que junta mais de cem organizações e já mobilizou milhares de pessoas nas ruas de várias cidades em três manifestações -, o novo Governo, liderado pelo social-democrata Luís Montenegro,"está bastante comprometido com aquilo que é o negócio imobiliário".

Protesta Habitação Direito À Habitação Governo Lisboa

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Greves na Saúde adiam milhares de consultas e cirurgias em Lisboa e no PortoO Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) fala numa adesão muito expressiva na ordem dos 70% só no Grande Porto, onde, segundo dados da Federação Nacional dos Médicos, os blocos operatórios da região estão praticamente parados.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Milhares de pessoas protestam em Lisboa pelo direito à habitaçãoMilhares de pessoas juntaram-se hoje na Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa, para exigir 'casa para viver' e o cumprimento do direito à habitação, constitucionalmente consagrado, criticando a intervenção do atual Governo.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

V. Guimarães 0-0 FC Porto | Já rola a bola no Estádio Dom Afonso HenriquesConsulte as opções iniciais de Vítor Bruno e de Rui Borges para o duelo desta tarde.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Francisco destaca que crianças e jovens são um 'grande dom'O Papa Francisco disse hoje na missa em Tasi Tolu, perante milhares de pessoas, que as crianças e os jovens de Timor-Leste são um 'grande dom'.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Terroristas tencionavam matar “dezenas de milhares” de fãs de Taylor Swift em VienaO concerto de Taylor Swift em Viena poderia ter acabado numa enorme tragédia, garante a CIA

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Groves vence 14.ª etapa da Vuelta, O'Connor segura camisola vermelhaDom&237;nio do ciclismo australiano na Volta a Espanha.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »