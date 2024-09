Milhares exigem 'casa para viver' em protesto em Lisboa

Filho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuaisHassan Nasralla, o "líder carismástico e polémico" que fez do Hezbollah uma força militar capaz de enfrentar IsraelCom divórcio a decorrer, João Palhinha sofre pela ausência do filhoConheça a modelo sul-coreana de 80 anos que pode fazer história no Miss UniversoColisão rodoviária corta A25 nos dois sentidos em...

A vereadora da Habitação na Câmara Municipal de Lisboa, e Filipa Roseta , marcou presença na manifestação, onde destacou o trabalho do atual executivo, afirmando que tem sido feito"muito mais do que fez na última década" para responder à crise habitacional na cidade, com cerca de 2.000 entregas de casas e 1.000 subsídios ao arrendamento.

O combate à especulação imobiliária é uma das prioridades, reforçando a necessidade de colocar a uso,"com preços sociais", os imóveis devolutos do Estado, dos grandes proprietários, fundos e empresas, assim como o aumento de habitação pública. "Os preços e as rendas das casas continuam a subir, a sobrelotação aumenta, assim como as barracas, as pessoas em situação de sem-abrigo e os despejos. A maior parte do nosso salário, senão todo , é gasta a pagar a casa. Desta forma, é inevitável que a pobreza aumente", referem os organizadores.As teorias e revelações sobre os 'cúmplices' e vítimas de P.

Protesto Habitação Lisboa Governo Direitos Humanos

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Milhares manifestam-se em Lisboa exigindo 'casa para viver'Milhares de pessoas juntaram-se esta sábado na Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa, para exigir a construção de habitações e o cumprimento do direito à habitação constitucionalmente consagrado. Os manifestantes criticaram a intervenção do atual Governo nesta matéria.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Milhares de pessoas protestam em Lisboa pelo direito à habitaçãoMilhares de pessoas juntaram-se hoje na Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa, para exigir 'casa para viver' e o cumprimento do direito à habitação, constitucionalmente consagrado, criticando a intervenção do atual Governo.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Greves na Saúde adiam milhares de consultas e cirurgias em Lisboa e no PortoO Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) fala numa adesão muito expressiva na ordem dos 70% só no Grande Porto, onde, segundo dados da Federação Nacional dos Médicos, os blocos operatórios da região estão praticamente parados.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Terroristas tencionavam matar “dezenas de milhares” de fãs de Taylor Swift em VienaO concerto de Taylor Swift em Viena poderia ter acabado numa enorme tragédia, garante a CIA

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Milhares de unidades do Jaguar I-Pace em risco de incêndioHá milhares de Jaguar I-Pace em risco de incêndio. Só nos EUA há 2760 unidades cujos donos foram aconselhados a estacionar os seus carros no exterior, pois a bateria pode aquecer e incendiar-se.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Milhares de migrantes vivem em campos sobrelotados e com condições precárias na Cidade do MéxicoMilhares de migrantes a caminho dos EUA acabaram acampados na Cidade do México, à espera de conseguirem asilo nos Estados Unidos. São meses de espera, no limbo, em campos sobrelotados e com condições de vida precárias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »