Milhares de israelitas manifestam-se em Jerusalém pedindo a saída de Netanyahu

Milhares de israelitas, incluindo muitos familiares de reféns detidos em Gaza, manifestaram-se hoje novamente em Jerusalém, para pedir a saída do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, acusado de ter traído a confiança popular. 'Você está a liderar uma campanha contra mim, contra as famílias dos reféns, você voltou-se contra nós. Você chama-nos de ‘traidores’ quando você é o traidor, um traidor do seu povo, dos seus eleitores, do Estado de Israel', gritou Einav Zangauker ao microfone.

O seu filho, Matan, está detido na Faixa de Gaza desde o ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano Hamas em Israel, em 07 de outubro, que desencadeou uma guerra na Faixa de Gaza. 'Você é responsável pelo 07 de outubro de todas as maneiras possíveis, você é um obstáculo para um acordo de reféns, você não nos deixa escolha, você deve ceder.

