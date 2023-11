Milhares de doentes em Gaza precisam de cuidados urgentes e regulares

Em comunicado, a OMS saudou a decisão do Egito de aceitar acolher e tratar “81 pessoas da Faixa de Gaza feridas e doentes”. “Estes doentes precisam de poder ter acesso permanente aos cuidados de saúde em Gaza”, insiste a OMS, realçando que os hospitais e outras unidades de saúde devem ser poupados aos bombardeamentos e não serem desviados para fins militares.

A OMS e outras agências das Nações Unidas, bem como organizações não-governamentais no terreno reclamam um cessar-fogo a Israel e, particularmente, o fim do bloqueio aos combustíveis, necessários para alimentar os geradores dos hospitais.

Hoje, pela primeira vez, o Egito autorizou a abertura do posto de Rafah, o único do território palestiniano sitiado que não está nas mãos de Israel, por onde já estão a passar crianças, mulheres e idosos.

Uma lista com os nomes, nacionalidades e números de passaporte dos abrangidos pela abertura excecional do posto fronteiriço de Rafah foi publicada pelas autoridades palestinianas. Ashraf al-Qudra, porta-voz do Ministério da Saúde do governo de Gaza, chefiado pelo grupo islamita Hamas, na origem dos ataques contra Israel a 7 de outubro, disse à AFP que foi entregue ao Egito uma lista com mais de quatro mil pessoas que precisam de cuidados de saúde.

Mais de 8.500 pessoas foram mortas e milhares de outras ficaram feridas nos bombardeamentos com que Israel retaliou o ataque desencadeado pelo Hamas, que controla Gaza desde 2007, quando expulsou do território o partido Fatah, que governa a Cisjordânia.

