Milhares de doentes em Gaza precisam de cuidados urgentes e regulares

Esta quarta-feira, as autoridades egípcias autorizaram a abertura do posto fronteiriço de Rafah para fins exclusivamente humanitários, nomeadamente para o transporte de pessoas com necessidades médicas.

Em comunicado, a OMS saudou a decisão do Egito de aceitar acolher e tratar"81 pessoas da Faixa de Gaza feridas e doentes".A linha da frente escondida: Extensa rede de túneis do Hamas é a principal ameaça para forças israelitas

É neste emaranhado descrito como "uma teia de aranha" que se escondem os mais de 200 reféns capturados nos ataques de 7 de outubro.Militar capturada a 7 de outubro foi resgatada durante operação terrestre.

Pai enterra filha que morreu após sofrer ataque cardíaco quando ouviu sirenes de alerta para ataque aéreo em IsraelAcompanhe o conflito ao minuto.Exército israelita diz que atingiu 11 mil alvos na Faixa de Gaza desde início da guerra

Israel publicou também os nomes de nove soldados mortos em combate em Gaza na terça-feira, elevando para 326 o número de combatentes mortos.Israel avisa que operação pode durar “um, dois ou três meses” e só terminará com o fim do Hamas.Hospital Al Shifa, um dos maiores do enclave, está a "chegar ao fim da linha", sem combustível essencial ao seu funcionamento.

:

RENASCENCA: Ministério em Israel propõe transferir habitantes da Faixa de Gaza para o EgitoNum documento "conceptual", &233; proposta a desloca&231;&227;o for&231;ada dos palestinianos e a cria&231;&227;o de uma "&225;rea est&233;ril" no Egito para os separar da fronteira com Israel. Para os palestinianos, &233; uma repeti&231;&227;o inaceit&225;vel de um trauma passado.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Egito vai receber feridos da Faixa de GazaA fronteira de Rafah vai voltar a abrir por raz&245;es humanit&225;rias. Autoridades eg&237;pcias v&227;o montar hospital de campanha para receber feridos.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Duas crianças francesas mortas na Faixa de Gaza, confirma ParisSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SOLONLINE: Pelo menos 50 mortos em novo bombardeamento israelita na Faixa de GazaNascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Turquia, Egito e Jordânia condenam ataque a campo de refugiados em GazaA Turquia, o Egito e a Jordânia condenaram hoje o bombardeamento israelita do campo de refugiados de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza, que fez pelo menos 50 mortos e várias centenas de feridos, segundo fontes oficiais.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Exército israelita diz que atingiu 11 mil alvos na Faixa de Gaza desde início da guerraIsrael publicou também os nomes de nove soldados mortos em combate em Gaza na terça-feira, elevando para 326 o número de combatentes mortos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »