Milhões sem eletricidade após passagem do furacão Helene nos EUA

Milhões de norte-americanos continuam sem eletricidade depois da passagem do furacão, que passou pela Flórida com ventos de 225 quilómetros por hora.A passagem do furacão Helene nos Estados Unidos fez pelo menos 56 mortos ao varrer o sudeste do país desde que tocou terra, na quinta-feira à noite, e milhões de norte-americanos continuavam este sábado sem eletricidade.

O Helene tocou terra no noroeste da Florida na quinta-feira à noite, como furacão de categoria 4 numa escala de 5, com ventos de 225 quilómetros por hora, e passou por vários Estados do país, causando chuvas torrenciais antes de enfraquecer gradualmente e se transformar agora num ciclone pós-tropical.

"Trata-se de uma das piores tempestades da história moderna em algumas zonas do oeste da Carolina do Norte", declarou o governador do estado, Roy Cooper, numa conferência de imprensa na sexta-feira à noite.Mais de um milhão de habitações continuavam este sábado à tarde sem eletricidade na Carolina do Sul, bem como 730.

