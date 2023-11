Miguel Sousa Tavares critica ministro e faz chamadas de atenção em várias áreas

04/11/2023 19:35:00 expresso 1 min.

Miguel Sousa Tavares ouviu o que foi dito no Parlamento por João Galamba e achou que o ministro saíra do “país das maravilhas”, além de apontar o remoque ao Presidente da República. Além disso, neste episódio, há chamadas de atenção aos médicos, que “não têm razão em tudo”, à Polícia Judiciária, no âmbito do caso Maddie, um apelo ao bom-senso na guerra Israel-Hamas, uma crítica à FIFA e um elogio a um governante: José Luís Carneiro. Um menu vasto e variado